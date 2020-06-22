Валттери Боттас: Для меня было важно на чём-то ездить

Затянувшийся вынужденный перерыв в Формуле 1 наконец-то закончился, команды полным ходом готовятся к старту сезона, отложенному на три с лишним месяца, и до Гран При Австрии остаётся ровно две недели.

Многие гонщики уже вернулись на трассу – например, Карлос Сайнс и Ландо Норрис потренировались в Сильверстоуне за рулём машин Формулы 3, поскольку у McLaren нет технической возможности подготовить для таких тестов машину двухлетней давности – у команды просто нет старых моторов Renault.

Понятно, что у заводской команды французского концерна они есть, поэтому Даниэль Риккардо и Эстебан Окон поработали за рулём Renault R.S.18, машины 2018 года, причём эти тесты проходили в Шпильберге, где на автодроме Red Bull Ring пройдут два первых Гран При.

Но всё это было совсем недавно, а вот Валттери Боттас не терял времени даром и во время самоизоляции: до того как 9 июня сесть за руль Mercedes W09 на тестах в Сильверстоуне, он успел погонять и на карте, и на машине класса WRC.

«Для меня было важно продолжать на чём-то ездить, – приводит слова Валттери Formulapassion.it. – Я считаю, что мне повезло, поскольку в Финляндии, где я живу, у меня была такая возможность. После возвращения из Мельбурна я тренировался каждую неделю, ездил на картах и раллийных машинах, поэтому на тестах в Сильверстоуне чувствовал себя очень уверенно.

Кроме того, я работал над своей физической подготовкой, уделяя внимание самым разным аспектам, в том числе скорости реакции и рефлексам. По мере приближения старта сезона мы будем увеличивать нагрузку, чтобы в Австрии быть в хорошей форме».