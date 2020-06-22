Уэббер: Титул разыграют Хэмилтон и Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер считает, что бороться за титул в этом году будут только двое гонщиков…

Марк Уэббер: «Я думаю, что вопрос с титулом в этом году решится в споре Макса и Льюиса. Я никого рядом с ними не вижу. Ferrari не сможет в этом году участвовать в борьбе. На мой взгляд, никто кроме Макса не сможет в этом году выступать на одном уровне с Льюисом.

Я верю в Red Bull, в талант инженеров из Милтон-Кинс, в их отдел аэродинамики и отличную командную работу. Вопрос лишь в том, смогут ли мотористы Honda выступать на уровне Mercedes по ходу всего сезона. Вероятно, у моторов Mercedes всё ещё есть небольшое преимущество в мощности, что позволяет настраивать машину на большую прижимную силу и несколько облегчает жизнь».