Более 10000 тестов на вирус привезли в Шпильберг

На следующей неделе в австрийском Шпильберге пройдёт первый Гран При сезона 2020 года – через 112 дней после того, как должна была состояться гонка в Мельбурне.

Причина продолжительной паузы очевидна – и в Шпильберг уже доставили более 10 тысяч тестов на Covid-19. Из трёх тысяч сотрудников команд и других специалистов участвовать в проведении Гран При смогут только те, у кого этот тест отрицательный.

Тесты проведёт компания Eurofins Genomics, выигравшая объявленный FIA тендер на эти работы на трёх первых этапах – двух в Австрии и одном в Венгрии.

«Каждый из работающих на автодроме, а это около трёх тысяч человек, сможет пройти на рабочее место только с отрицательным тестом на Covid 19 – не более, чем четырёхдневной давности. Все местные сотрудники попадут на автодром уже после проверки, для остальных она будет организована на месте.

Мы организуем двадцать постов с участием более 50 медиков. Каждые пять дней каждый присутствующий на Гран При должен сдать анализ. Это будет происходить анонимно, анализ получит свой номер и никто из нас не знает, кому именно он принадлежит – эта информация будет только у медика, уполномоченного регионом.

Если у кого-то тест окажется положительным, в офисе определят, кто именно заражен – и примут меры по его изоляции.

Это полностью соответствует регламенту закрытого Гран При, согласованному с правительством для проведения гонок на Red Bull Ring», – заявил управляющий директор компании Eurofins Genomics.