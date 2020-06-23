Вторник, 23 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДжовинацци: Хочу, чтобы болельщики мной гордились
Автоспорт

Джовинацци: Хочу, чтобы болельщики мной гордились

AdminНет комментариев
Добавлено

В прошлом году Антонио Джовинацци провёл свой первый полный сезон в Формуле 1, серьёзно уступив Кими Райкконену – итальянец заработал 14 очков против 43 у финна, но надеется навязать ему борьбу в этом сезоне.

Антонио Джовинацци: «Я горжусь тем, что вернул итальянский флаг на стартовое поле Формулы 1, ведь в чемпионате мира много итальянских брендов. Было здорово почувствовать поддержку зрителей в Монце.

Читайте также:  Гран При Австрии: Ставки букмекеров

Начало прошлого сезона получилось непростым, но во второй половине я прибавил и боролся с Кими. Надеюсь, я смогу закрепить эту тенденцию. Моя главная цель – выступать так же хорошо, как в конце прошлого сезона, чтобы итальянские болельщики могли мной гордиться».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Оджей ушёл из совета директоров McLaren Group

Кубица: Нужно руководствоваться здравым смыслом

Формула 1 и немецкий Sky подписали контракт

Даниэль Риккардо: Борьба будет плотной!

Формула 1 запустила инициативу #WeRaceAsOne

Закрыть