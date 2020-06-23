Джовинацци: Хочу, чтобы болельщики мной гордились

В прошлом году Антонио Джовинацци провёл свой первый полный сезон в Формуле 1, серьёзно уступив Кими Райкконену – итальянец заработал 14 очков против 43 у финна, но надеется навязать ему борьбу в этом сезоне.

Антонио Джовинацци: «Я горжусь тем, что вернул итальянский флаг на стартовое поле Формулы 1, ведь в чемпионате мира много итальянских брендов. Было здорово почувствовать поддержку зрителей в Монце.

Начало прошлого сезона получилось непростым, но во второй половине я прибавил и боролся с Кими. Надеюсь, я смогу закрепить эту тенденцию. Моя главная цель – выступать так же хорошо, как в конце прошлого сезона, чтобы итальянские болельщики могли мной гордиться».