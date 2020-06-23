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Автоспорт

ECB-10HR – хронограф, созданный с Honda Racing

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Корпорация Casio Computer Co., Ltd. представляет ECB-10HR — хронограф, выпущенный к 20-летию бренда EDIFICE в сотрудничестве с Honda Racing.

Черный циферблат и корпус модели изготовлены из карбона, который сегодня часто используется в автоспорте. Логотип Honda Racing, ремешок из натуральной кожи и цифра «20» на безеле, напоминающая о годовщине бренда, выделены красным. Логотип EDIFICE, внутреннее кольцо безеля и стрелки встроенных счетчиков на циферблате украшены золотом.

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ECB-10HR – хронограф, созданный с Honda Racing

Новый хронограф выполнен на модели ECB-10, которая была разработана с учетом пожеланий команды Формулы 1 Scuderia AlphaTauri.

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Источник:www.f1news.ru
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