ECB-10HR – хронограф, созданный с Honda Racing

Корпорация Casio Computer Co., Ltd. представляет ECB-10HR — хронограф, выпущенный к 20-летию бренда EDIFICE в сотрудничестве с Honda Racing.

Черный циферблат и корпус модели изготовлены из карбона, который сегодня часто используется в автоспорте. Логотип Honda Racing, ремешок из натуральной кожи и цифра «20» на безеле, напоминающая о годовщине бренда, выделены красным. Логотип EDIFICE, внутреннее кольцо безеля и стрелки встроенных счетчиков на циферблате украшены золотом.

Новый хронограф выполнен на модели ECB-10, которая была разработана с учетом пожеланий команды Формулы 1 Scuderia AlphaTauri.

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