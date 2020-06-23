Новую базу Racing Point строят с учётом ограничений

Мы писали о том, что переезд на новую базу в Racing Point отложили до августа 2022 года. Технический директор команды Энди Грин заявил в интервью The Race, что в проект внесены коррективы с учётом новых реалий – социальной дистанции и удалённой работы…

Энди Грин: «Вынужденный перерыв позволил нам скорректировать свои планы с учётом продолжительного периода удаленной работы. Мы изменили планировку офисов под новые условия с соблюдением дистанции, чтобы сделать работу не менее, а то и более эффективной, чем прежде.

Мы думали о том, как естественным образом дистанцировать сотрудников, как устроить систему вентиляции, как наладить эффективное сотрудничество работающих из дома с сотрудниками на базе.

Это новый подход к работе, с которым мы только начинаем осваиваться, но скоро всё будет иначе. Здорово, что у нас есть возможность спроектировать базу по своему вкусу».