Состояние Дзанарди остаётся стабильным

Состояние Алекса Дзанарди после пятничной аварии остается стабильным, врачи считают, что эта неделя, когда гонщика должны вывести из комы, многое определит.

Прошла третья ночь после аварии, Дзанарди по-прежнему находится в палате интенсивной терапии, в состоянии лекарственной комы, на искусственной вентиляции лёгких.

«Ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, вселив определённую уверенность, но путь к выздоровлению не будет коротким. Потребуется время, чтобы оценить перспективы пациента», – заявил профессор Сабино Сколетта, заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя Св. Марии. – «В ближайшие дни его ждут диагностические и терапевтические мероприятия. Нужно решить, можно ли ослабить или приостановить седативный эффект, чтобы оценить неврологическую картину, которая остается серьезной. Вывод из комы? Скорее это произойдёт в ближайшие дни, чем в ближайшие часы. Его мозгу нужно время и отдых».

Нейрохирург Джузеппе Оливери: «Дзанарди получил серьёзные травмы головы с кровоизлиянием в мозг – и мы немедленно провели операцию. У пациента сломаны обе лобные кости, произошёл перелом практически всех костей лица».