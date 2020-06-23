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Состояние Дзанарди остаётся стабильным

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Состояние Алекса Дзанарди после пятничной аварии остается стабильным, врачи считают, что эта неделя, когда гонщика должны вывести из комы, многое определит.

Прошла третья ночь после аварии, Дзанарди по-прежнему находится в палате интенсивной терапии, в состоянии лекарственной комы, на искусственной вентиляции лёгких.

«Ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, вселив определённую уверенность, но путь к выздоровлению не будет коротким. Потребуется время, чтобы оценить перспективы пациента», – заявил профессор Сабино Сколетта, заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя Св. Марии. – «В ближайшие дни его ждут диагностические и терапевтические мероприятия. Нужно решить, можно ли ослабить или приостановить седативный эффект, чтобы оценить неврологическую картину, которая остается серьезной. Вывод из комы? Скорее это произойдёт в ближайшие дни, чем в ближайшие часы. Его мозгу нужно время и отдых».

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Нейрохирург Джузеппе Оливери: «Дзанарди получил серьёзные травмы головы с кровоизлиянием в мозг – и мы немедленно провели операцию. У пациента сломаны обе лобные кости, произошёл перелом практически всех костей лица».

Источник:www.f1news.ru
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