Сегодня Alfa Romeo отмечает 110-летие. Компания Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, или сокращённо A.L.F.A., была основана в Милане 24 июня 1910 года, а в 1915 году перешла под управление неаполитанского предпринимателя Николы Ромео, получив нынешнее название – Alfa Romeo.

Alfa Romeo оставила большой вклад в истории Формулы 1 – два первых чемпиона мира, Джузеппе Фарина и Хуан-Мануэль Фанхио, выиграли титулы в 1950-м и в 1951-м за рулём машин Alfa Romeo. Сейчас команду в Формуле 1 представляют Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

В честь юбилея Alfa Romeo проведёт торжественную церемонию в историческом музее в Арезе. Прямая трансляция начнётся в 16:30 по московскому времени. В церемонии заявлено участие гонщиков команды и презентация специальной версии дорожной машины Giulia GTA, в разработке которой участвовали инженеры Sauber Motorsport.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Для меня большая честь быть частью невероятной истории Alfa Romeo. Эта марка оставила яркий след в истории автоспорта, и мы гордимся тем, что сейчас пишём новую главу как на трассе, так и на обычных дорогах, используя опыт инженеров Sauber при создании Giulia GTA.

От лица всех в Alfa Romeo Racing я поздравляю компанию с этой знаменательной датой и надеюсь, что следующие 110 лет станут такими же успешными».