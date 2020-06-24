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Автоспорт

Финишный флаг продадут по кусочкам

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В Формуле 1 нашли ещё один способ поддержки инициативы #WeRaceAsOne, объявленной на этой неделе. После каждой гонки сезона финишный флаг разрежут на клеточки, в которых можно будет напечатать своё имя – и продадут на специальной странице официального сайта.

В продажу поступят 56 квадратиков из 80, цвет выбрать нельзя – он будет определён случайно, покупатель получит сертификат подлинности.

Кусочки флага, которым взмахнут на финише Гран При Австрии, уже доступны к покупке по цене в 199,99 фунтов стерлингов.

Источник:www.f1news.ru
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