Финишный флаг продадут по кусочкам

В Формуле 1 нашли ещё один способ поддержки инициативы #WeRaceAsOne, объявленной на этой неделе. После каждой гонки сезона финишный флаг разрежут на клеточки, в которых можно будет напечатать своё имя – и продадут на специальной странице официального сайта.

В продажу поступят 56 квадратиков из 80, цвет выбрать нельзя – он будет определён случайно, покупатель получит сертификат подлинности.

Кусочки флага, которым взмахнут на финише Гран При Австрии, уже доступны к покупке по цене в 199,99 фунтов стерлингов.