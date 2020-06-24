Грожан: В Ф1 невозможно определить лучшего гонщика

Роман Грожан считает, что в Формуле 1 невозможно определить лучшего гонщика, поскольку результат во многом зависит от машины и команды. В качестве примера гонщик Haas привёл свою карьеру…

Роман Грожан: «Если вспомнить историю последних 30 лет, никто не скажет, кто из гонщиков был лучшим в каждый из сезонов. Возможно, прежде можно было определить лучшего, но в последние 30 лет результаты зависят от машины.

За годы карьеры у меня было много быстрых напарников, и результаты говорят сами за себя. В европейкой Формуле 3 моими напарниками были Камуи Кобаяши и Нико Хюлкенберг – и я выиграл титул. Я побеждал в GP2, лидировал в сезоне 2009 года до перехода в Формулу 1. Затем я вернулся в GP2 и в 2011-м выиграл титул.

Я побеждал почти во всех сериях, где выступал, кроме Формулы 1, но здесь всё зависит от машины, она определяет, какие у вас есть возможности и шансы. Но никогда не говори никогда. Я продолжаю мечтать, что однажды настанет день, когда я выиграю.

Многие могут посмеяться над моими словами, но перестав верить в мечту, я не захочу выступать в Формуле 1. Мне важно продолжать работать и верить, что мой день настанет. Я готов для этого много работать и максимально выкладываться.

Конечно, я хочу вернуться в число лидеров, но было бы здорово сделать это вместе с Haas. В этом году мы не проехали ни одной гонки, но уже все разговоры о 2021-м, что немного странно. Обычно сезон слухов о переходах начинается в середине июня или начале июля, но я бы предпочёл для начала вернуться на трассу и оценить машину, а уже после этого обсуждать, чего мы можем добиться».