Зак Браун: McLaren может откатиться на шестое место

Прошлый сезон McLaren закончила на четвёртом месте в Кубке конструкторов. В команде рассчитывают сохранить эти позиции в 2020-м, но руководитель Зак Браун допустил, что McLaren может откатиться на шестое место из-за возросшей конкуренции.

Зак Браун: «В этом году нам придётся сложнее. Наши соперники из Racing Point очень быстры. Их машина напоминает прошлогодний Mercedes, можно предположить, что и в 2020-м она будет быстра, ведь на ней выиграли титул! С Racing Point сложно бороться – они добились максимального прогресса в межсезонье.

У Renault очень быстрая машина, как и у Alfa Romeo. В конце тестов в AlphaTauri показывали хороший темп, да и в Williams прибавили по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому я считаю, что в этом сезоне бороться с соперниками нам будет сложнее. Мы можем как остаться четвёртыми, так и откатиться на шестое место из-за того, что соперники прибавят.

Ключом к успеху станут надёжность, стабильное выступление гонщиков и команды, сейчас между командами почти нет разницы в скорости».

Зак Браун отметил, что в McLaren готовят новинки, но с запасными частями могут возникнуть проблемы: «Мы постараемся как можно чаще привозить новинки, но из-за плотного графика больше внимания уделим не новинкам, а производству запасных частей. Полагаю, многие выберут подобный подход, ведь нас ждут три гонки подряд.

Необходимо гарантировать достаточное количество запасных частей. Поскольку в Формуле 1 взят курс на сокращение расходов, в этом и в следующем году у нас будет меньше новинок, но мы постараемся сделать максимум в рамках правил. Ещё предстоит научиться работать в новых условиях.

Надеюсь, у нас быстрая машина. Мы довольны тем, как прошли зимние тесты, но борьба в средней группе будет ещё более плотной, чем прежде».