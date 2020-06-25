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Автоспорт

Абитебул: Видимо, придется пережить полный цикл

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Руководитель Renault F1 Сирил Абитебул считает, что зрители на трибунах гонок Формулы 1 могут появиться только в следующем году…

Сирил Абитебул: «Возвращение зрителей на трибуны может занять некоторое время. Мы готовимся к старту сезона, который начнётся гонками за закрытыми дверями, с другой экономикой, при других обстоятельствах, и пока без болельщиков на трибунах.

У меня нет своих прогнозов, но я смотрю на развитие пандемии по всему миру, смотрю на ситуацию в Европе, и мне кажется, что нам придется пережить полный цикл, дождаться окончания следующей зимы, прежде чем промоутеры Гран При согласятся взять на себя риск и провести этап с полностью забитыми трибунами.

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Именно поэтому мы прежде всего заботились о защите Формулы 1 до следующего года, когда, как мы надеемся, всё вернётся на круги своя».

Источник:www.f1news.ru
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