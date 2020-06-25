Хаккинен: Макс будет рисковать и атаковать в полную силу

Неделя остаётся до старта первого этапа сезона, Гран При Австрии. Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился своим мнением о шансах претендентов на титул в этом году.

Мика Хаккинен: «Гонщик, который станет чемпионом в этом году, сможет гордиться собой. Не исключено, что сезон будет состоять из пятнадцати гонок, и для того, чтобы победить в столь сжатые сроки, нужно преуспеть во всех аспектах – таланте, концентрации, физической подготовке и умении адаптироваться.

Льюис Хэмилтон продолжит выступать на том же высоком уровне, что и раньше. Я знаю, что его напарник Валттери Боттас в лучшей форме, чем когда-либо, и готов к большим свершениям. Но сможет ли он опередить Хэмилтона? Чтобы опередить лучшего гонщика Формулы 1, нужно постоянно работать над собой, а это очень тяжело – и физически, и психологически.

Макс Ферстаппен чувствует, что у него есть шансы. Он будет атаковать в полную силу, он готов рисковать. Интересно, окажутся ли готовы остальные гонщики к манере пилотирования Макса после столь долгой паузы?

На зимних тестах на меня наибольшее впечатление произвели Mercedes и Red Bull Racing. Ferrari тоже в первых рядах, но мне не кажется, что они на том же уровне, что и две лидирующие команды.

В этом сезоне у команд просто не будет времени отреагировать, если выяснится, что с машиной, двигателем, коробкой передач или аэродинамикой проблемы. Всё должно быть на высшем уровне с первого же этапа, в противном случае команду ждёт катастрофа.

В условиях столь плотного графика гонщики и команды станут больше ошибаться. Я не исключаю, что некоторым гонщикам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к пилотированию машины на пределе. Можно сколько угодно тренироваться, гоняться в картинге или садиться за руль старых машин, но ничто не заменит пилотирование машины Формулы 1 в гоночных условиях».