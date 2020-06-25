Кэри пожертвовал $1 млн. на инициативу #WeRaceAsOne

В начале недели в Формуле 1 объявили о запуске инициативы #WeRaceAsOne, направленной на решение важнейших проблем, стоящих перед спортивным и мировым сообществом, в том числе и на решение вопрос рассового неравенства. Сегодня было объявлено о создании специальной группы Task Force, которая будет выбирать и претворять в жизнь предложения в рамках инициативы.

Финансироваться группа будет из средств специального фонда, в который исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри уже пожертвовал $1 млн. личных средств.

«Группа Task Force будет создана в течение нескольких месяцев, в неё будут входить гонщики, представители команд, а также сторонние эксперты по культурному многообразию и равным возможностям, – говорится в заявлении Формулу 1. – Task Force будет уделять особое внимание выявлению возможностей для учёбы и трудоустройства в Формуле 1 для тех групп людей, которые не в полной мере представлены в чемпионате, а так же предпринимать необходимые действия для решения этих задач».

Чейз Кэри: «Мы в полной мере осознаём, что Формуле 1 необходимо большее культурное многообразие и равные возможности. В прошлом году мы уже представили стратегию, как улучшить позиции Формулы 1, но нам нужно, и мы хотим сделать большее. Именно поэтому мы создаём Task Force, которая будет слушать и определять правильные инициативы для увеличения разнообразия в Формуле 1.

Мы хотим гарантировать, что даём людям из всех слоёв общества лучшие шансы на работу в Формуле 1 независимо от их пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или физических возможностей».