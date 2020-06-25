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Автоспорт

Red Bull Racing проводит съёмочный день в Сильверстоуне

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Red Bull Racing присоединилась к командам, которые ранее провели тесты или съёмочные дни в рамках подготовки к первому этапу сезона в Австрии. Команда арендовала автодром в Сильверстоуне для проведения съёмочного дня, в рамках которого на машине 2020 года сможет проехать 100 километров на демонстрационных шинах .

В команде не уточнили, кто из гонщиков сел за руль, но опубликовали фотографии Алекса Элбона в боксах. Red Bull Racing стала единственной командой из первой тройки, кто работает с актуальной машиной. В Mercedes и Ferrari провели полноценные тесты на машинах двухлетней давности.

Источник:www.f1news.ru
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