В Остине ещё не определились с проведением Гран При США

Промоутер Гран При США Бобби Эпстайн рассказал, что на данный момент сложно оценить перспективы проведения гонки в Остине в этом году. По его словам, решение о проведении или отказе от Гран При будет отодвинуто на как можно более поздний срок.

Бобби Эпстайн: «На данный момент у нас нет чёткого понимания, что нас ждёт. Полагаю, на примере европейских этапов в Liberty Media поняли, что могут тянуть до последнего с принятием решений. В случае с Остином мы ещё далеки до ситуации, когда принимать решение уже будет поздно. Речь не идёт о том, пройдёт наш этап с болельщиками или без, речь идёт о том, приедет ли Формула 1 в США в принципе. Однако на данный момент мы планируем проведение этапа.

Необходимо учитывать множество факторов, на которые в Техасе не могут повлиять, такие как вопросы логистики. Смогут ли команды вернуться домой из Остина без необходимости отбывать карантин? За короткий период запланировано много гонок, и никто не хочет, чтобы груз с оборудованием или сотрудники где-то застряли. Подобные вещи усложняют принятия решения, ведь в данный момент мы можем только предполагать, какими будут правила для путешественников».