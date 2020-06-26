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Автоспорт

Абитебул: Отношение к Риккардо в команде не изменилось

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В следующем сезоне Даниэль Риккардо перейдёт из Renault в McLaren. Руководитель заводской команды французского автоконцерна Сирил Абитебул заявил, что этот факт никак не повлияет на равное отношение к обоим гонщикам.

Сирил Абитебул: «В команде не будет никакого фаворитизма по отношению к кому-то из гонщиков из-за того, что Даниэль принял решение о своём дальнейшем будущем. Это просто не вписывается в политику команды, да и в этом нет смысла, поскольку мы не ведём борьбу за титул.

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Даниэль будет максимально привлечён к работе по модернизации машины. Мы сможем нормально работать с ним. Единственное, он не будет участвовать в проекте разработки машины для 2022 года».

Сам Даниэль Риккардо отметил, что полностью сосредоточен на работе в Renault и не думает о предстоящем переходе: «С момента новостей о моём будущем уже прошло определённое время. Я разговаривал с некоторыми сотрудниками команды об этом, и надеюсь, что в этом году у нас будут шансы хорошими результатами завершить сотрудничество.

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Я провёл несколько дней на базе, работая на симуляторе. Я встречался с разными людьми, но не заметил, что их отношение ко мне изменилось. Мы идём дальше и думаем о том, как максимально выложиться в этом году».

Источник:www.f1news.ru
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