Экклстоун: Сносить статуи – совершенно глупая затея

Мы рассказывали о позиции, которую занимает Льюис Хэмилтон в столь важном вопросе, как проявления расизма, и о том, что экс-глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун поддержал шестикратного чемпиона мира.

В интервью CNN Экклстоун пошёл несколько дальше и предложил взглянуть на проблему шире.

«Льюис всё-таки особенный человек. Начнём с того, что он очень талантливый гонщик, но сейчас, когда он выступает с заявлениями, создаётся впечатление, что у него есть и ораторский талант, – сказал Берни. – Замечательно, что он начал кампанию в поддержку прав темнокожих людей. Видно, что к нему прислушиваются, и это здорово».

Однако Экклстоун не считает, что инициативы, подобные «Комиссии Хэмилтона», могут оказать какое-то заметное влияние на автоспорт: «Не думаю, что это будет хорошо или плохо для Формулы 1. Важно то, что это просто заставит людей задуматься.

Люди должны хотя бы немного работать головой, и тогда они задумаются: “Что вообще происходит?…” Хотя по моим многолетним наблюдениям, часто бывает, что темнокожие – ещё более расисты, чем белые».

Впрочем, привести какие-то конкретные примеры в подтверждение своих слов он не смог.

При этом Экклстоун осудил стремление протестующих против проявлений расизма сносить памятники историческим деятелям (что, кстати, поддержал Хэмилтон), о которых известно, что они были носителями этой безусловно позорной идеологии.

«Думаю, для начала этим людям надо пойти в школу, чтобы они росли, не думая о подобных вещах, – сказал Экклстоун. – По-моему, сносить статуи – совершенно глупая затея. Они должны остаться на своих местах. Их надо показывать школьникам и объяснять, почему они были установлены, что сделали эти люди, и в чём они были неправы».