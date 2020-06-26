eSports: Сидоркова одержала две победы в Брэндс-Хэтче

Ирина Сидоркова выиграла две из трёх гонок третьего этапа E Sports League, упрочив своё положение на 2-м месте личного зачёта этой виртуальной серии. Лидерство сохраняет Бейтске Виссер, тоже одержавшая в четверг одну победу.

Юная участница российской программы SMP Racing продемонстрировала настоящие бойцовские качества, ведь в первой вчерашней гонке ей не повезло: на первом же круге её виртуальную машину развернуло, после чего она откатилась в хвост пелотона, финишировала только 18-й и не смогла заработать очков.

Но вторую гонку с реверсивным порядком старта Ирина начинала из первого ряда, отлично стартовала и сразу вышла вперёд, после чего удерживала лидерство на протяжении всей дистанции. При этом Виссер заняла 2-е место.

В третьей гонке именно она стартовала с поула, однако её сразу опередила испанка Марта Гарсия. Ирина ехала третьей, но затем, уже во второй половине дистанции, в ходе красивой борьбы ей удалось обогнать сначала Бейтске, а затем и Марту и одержать ещё одну победу.

«Гонка с реверсивным стартом оказалась довольно простой, поскольку мне нужно было лишь хорошо стартовать, что мне удалось, поэтому после 1-го поворота я уже ехала первой, – прокомментировала Ирина после финиша. – Третья гонка была сложнее, ведь там я совершила несколько обгонов.

На первых кругах я не хотела опережать Бейтске или Марту, потому что просто хотела проехать несколько хороших кругов, но потом у нас завязалась очень интересная борьба. Я рада, что выиграла две гонки: соперничать с другими участницами W Series здорово, но побеждать – ещё лучше!»

Следующий этап E Sports League пройдёт через неделю, 2 июля, на виртуальной трассе в Интерлагосе.