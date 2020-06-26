IndyCar: Гонка в Висконсине пройдёт со зрителями

Организаторы серии IndyCar объявили о том, что этап чемпионата на трассе Road America в Висконсине, запланированный на второй уик-энд июля, пройдёт со зрителями – впервые за время карантина, связанного с последствиями пандемии.

При этом этом за соблюдением необходимых мер безопасности будут следить специалисты в области здравоохранения, медики, а также представители местных властей.

У всех прибывающих на гонку, прежде чем они будут пропущены на территорию парковок, будет измеряться температура бесконтактным способом, а доступ в паддок по-прежнему будет только у гонщиков и сотрудников команд. Каждому болельщику будет вручаться комплект индивидуальных средств защиты, а также санитайзер для рук.

Кроме того, всем рекомендовано заранее распечатать билеты дома, чтобы избежать лишних контактов и создания очередей при проходе на трассу.

На трассе Road America в течение одного уик-энда, 11 и 12 июля, пройдут две полноценных гонки, онлайн-продажа билетов уже стартовала.