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Автоспорт

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам

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Первые восемь этапов Формулы 1 пройдут в так называемом «закрытом режиме», в рамках которого на трассах будет ограничено число сотрудников команд и журналистов, а на трибуны не пустят зрителей. Сегодня действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил с обращением к болельщикам, в котором признался, что ему будет не хватать поддержки трибун.

Льюис Хэмилтон: «Мы хотим как можно лучше подготовиться к самому сложному сезону. Формула 1 переживает непростые времена, и нам необходимо изменить протоколы, чтобы по-новому работать на трассе. Я хочу поблагодарить всех вас за подбадривающие сообщения, которые помогли команде и мне пережить прошедшие месяцы.

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Мы скучаем по гонкам, и я скучаю по вам. Перспектива пилотировать машину перед пустыми трибунами не слишком вдохновляет – я буду чувствовать себя одиноко. Однако мы будем знать, что вы поддерживаете нас. Пожалуйста, скрестите за нас пальцы и продолжайте мыслить позитивно».

Источник:www.f1news.ru
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