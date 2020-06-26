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Автоспорт

Марко: Red Bull привезёт обновлённую машину в Шпильберг

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Сегодня Red Bull Racing проводит съёмочный день в Сильверстоуне, обкатывая машину 2020 года. Консультант концерна по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что инженеры подготовили много новинок к первому этапу сезона в Австрии.

Хельмут Марко: «Машина в Шпильберге будет отличаться от той, что мы привозили в Мельбурн. Мы поставим несколько обновлений – те, которые были запланированы на майскую гонку в Барселоне, и те, которые изначально готовились к Гран При Австрии.

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Все новинки разрабатывались, основываясь на данных, полученных в CFD – в этом фактор неопределённости. Мы привозим третье по счёту обновление, не зная, насколько эффективны первые два. У команды не было возможности оценить их в реальности, поэтому ничего не остаётся, кроме как предположить, что расчёты верны».

Источник:www.f1news.ru
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