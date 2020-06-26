Мекис о сложностях, связанных с режимом безопасности

Первые восемь гонок пройдут в 2020 году при пустых трибунах, начиная с Гран При Австрии, который состоится в первый уик-энд июля. Атмосфера в паддоке Формулы 1 будет при этом крайне необычная, ведь режим жёстких мер безопасности предполагает целый комплекс ограничений, цель которых – свести к минимуму контакты между людьми даже внутри одной команды.

Спортивный директор Скудерии Лоран Мекис полагает, что сложнее всего придётся механикам, которым в условиях жары придётся всё время носить маски.

«Все мы начинаем ко всему этому привыкать, посколько это становится частью повседневной жизни, – прокомментировал Мекис в ходе пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн. – В Ferrari эта мера считается обязательной, поэтому на базе мы носим маски постоянно. Но одно дело носить их в офисных помещениях, и другое, когда приходится это делать на гоночной трассе и в тесных гаражах, где температуры могут достигать 40 градусов».

В итальянской команде постараются предусмотреть регулярные перерывы, в ходе которых персонал будет делать специальные дыхательные упражнения.

Численность гоночных бригад сокращена до 80 человек, при этом все сотрудники за четыре дня до прибытия в Австрию должны пройти тест на коронавирус, результаты которого должны быть отрицательными. В ходе гоночных уик-эндов таким тестам будут подвергать всех, допущенных на автодром, каждые пять дней, а не каждые два дня, как предполагалось ранее.

«Можно сказать, что паддок Формулы 1 будет накрыт “колпаком”, – продолжил Мекис. – Но внутри него каждая команда в свою очередь тоже будет изолирована, чтобы исключить или минимизировать контакты с другими командами. В общем, вы не увидите привычной картины, когда люди из одной команды беседуют с коллегами из других команд.

Внутри каждой из них разные группы людей тоже будут изолированы друг от друга. Т.е. у нас машина № 16 (Шарля Леклера) будет под своим “колпаком”, машина №5 (Себастьяна Феттеля) – под своим, внутри которого, вероятно, будут находиться инженеры, механики и так далее».

При этом за пределами трассы сотрудники должны проводить время только в своём отеле, покидать который не разрешается.

Как все эти меры будут осуществляться в реальности, к каким последствиям это приведёт, и удастся ли полностью избежать случаев заражения Covid-19, покажут ближайшие недели, ведь нас ждут три гонки подряд – 5 и 12 июля на австрийском автодроме Red Bull Racing, а после этого команды Формулы 1 отправятся на Хунгароринг, где 19 июля пройдёт Гран При Венгрии.