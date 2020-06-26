Роберт Шварцман: Кими и Себастьян мне очень помогли

Через неделю в Австрии пройдёт первый этап сезона Формулы 2, в которой дебютирует слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман. Сегодня российский гонщик отвечал на вопросы болельщиков в Instagram-аккаунте SMP Racing, и один из вопросов касался отношений Роберта с гонщиками Ferrari. По словам Роберта, он многому научился, беря пример с Кими Райкконена, Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

Роберт Шварцман: «У меня очень хорошие отношения с Кими, Себастьяном и Шарлем. С Кими я познакомился в Монако, когда в первый раз туда приезжал. У меня даже есть фотография, на которой мы вместе стоим и разговариваем. На самом деле Кими очень спокойный и адекватный парень.

Я прекрасно понимаю, что у каждого из гонщиков свой взгляд на взаимодействие с публикой. Например, я люблю общаться со своими болельщиками, но есть гонщики, которые этого не любят. Себастьян и Кими не любят быть на виду, они замкнутые на публике. Однако когда общаешься с ними один на один, то оказывается, что они очень общительные и интересные люди.

Когда я познакомился с Кими, то думал, что в общении он будет «айсменом» – два слова скажет и на этом всё. Однако оказалось иначе – мы полчаса просидели в Ferrari, рассказывали друг другу разные истории. Кими и Себастьян – очень классные парни, мне с ними интересно общаться. Я смотрел за их выступлениями, учился у них – они мне очень помогли.

Когда Кими приезжал в Россию [на церемонию награждения FIA в 2018 году], то, как мы помним, он немного расслабился и просто не умолкал! Я слушал его и смеялся! Кими можно понять».