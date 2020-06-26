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В Williams показали новую раскраску машины

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В пятницу в Williams представили новую раскраску машины для сезона 2020 года. Изменить цветовую ливрею команде из Гроува пришлось после прекращения сотрудничества с британской компанией ROKiT.

За основу новой раскраски в команде взяли белый цвет, украсив его двумя оттенками синего – более светлым, представленным в прошлом году, и более тёмным, напоминающим тот, что использовался в раскраске машин Williams в прошлом.

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В Williams показали новую раскраску машины

Темный цвет более широко представлен в новой ливрее, преобладая в задней части машины. На заднем антикрыле размещено название команды вместо рекламы.

Заметное место стали занимать спонсорские наклейки компании Sofina, принадлежащей Майклу Латифи, отцу гонщика команды Николаса Латифи. Другой спонсор, связанный с Латифи – Lavazza. Компания Латифи-старшего является импортёром кофе этого итальянского бренда на канадский рынок.

В Williams показали новую раскраску машины

На машине Williams довольно заметны и два других спонсорских логотипа – IT-компании Acronis, созданной известным российским предпринимателем Сергеем Белоусовым, и Ponos – разработчика видеоигр из Японии.

Источник:www.f1news.ru
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