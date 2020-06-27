Команда Mercedes о том, как решаются вопросы логистики

Джоанна Джонс работает в отделе логистики команды Mercedes в должности менеджера, отвечая за организацию командировок сотрудников команды. Перед стартом этого необычного сезона она рассказала о сложностях, которые приходится преодолевать в 2020 году.

Джоанна Джонс: «Основная разница, связанная с организацией поездок, заключается в том, что обычно команда летает обычными регулярными рейсами, но сейчас из соображений безопасности приходится заказывать частные чартерные самолёты. Команда будет использовать частные терминалы для отправки сотрудников на гонки и прибытия на место, в том числе, чтобы минимизировать контакты с другими людьми.

Главные сложности, с которыми мы сталкиваемся, заключаются в том, что меры безопасности, действующие при перелётах, постоянно меняются. Нам постоянно приходится учитывать новые инструкции, которые выпускают правительства тех стран, куда мы летим.

Обычно в нашем распоряжении несколько месяцев, чтобы спланировать все перелёты и переезды, но сейчас это сократилось до нескольких недель, поэтому решения приходится принимать быстро. Например, мы понимали, что спрос на чартерные перелёты будет высоким, значит, действовать необходимо оперативно и точно, чтобы в нужное время для команды был подан нужный самолёт.

Чтобы гарантировать безопасность команды, мы обеспечим всех сотрудников специальными наборами для командировок, в которые входят защитные маски, средства дезинфекции для рук и перчатки».

Карл Фанзон, руководитель отдела логистики Mercedes: «Все работы по установке оборудования в паддоке и боксах и его демонтажу после гонки на европейских этапах будут примерно такими же, как обычно. Как только мы проведём квалификации и гонки в Австрии, мы отправим группу сотрудников в Будапешт, и на Хунгароринге они займутся обустройством гаражей, но также сооружением специальных навесов и тентов позади боксов, ведь в этом году мы не используем моторхоумы.

Из Австрии ночью в воскресенье 12 июля и в понедельник команда отправится в Венгрию. Когда мы прибудем в Будапешт, нам останется только установить ограждения и приступить к работе. А бригада, которая занималась обустройством гаражей, к тому моменту уже всё подготовит, после чего вернётся в Великобританию, где займётся подготовкой боксов Mercedes на автодроме в Сильверстоуне.

Обычно на европейских гонках топливо доставляются прямо в наши гаражи, а мы в свою очередь отправляем наших людей в расположение Pirelli, где они забирают шины. Но теперь будут организованы специальные промежуточные точки, где мы будем забирать топливо и резину. И наоборот: после сессий наши парни будут возвращать туда резину, а сотрудники Pirelli её заберут.

После Сильверстоуна надо будет решить задачу по отправке всех грузов в Барселону, а они разделены всего недельным интервалом и довольно большим расстоянием. Как обычно, наша бригада погрузит в автопоезда всё необходимое оборудование и подготовит его к отправке. Другая бригада поедет на этих автопоездах в Дувр, на пароме пересечёт пролив Па-де-Кале, и во Франции её сменит третья бригада, и грузовики продолжат путь в Барселону.

К этому моменту парни, которые занимались монтажём оборудования в Сильверстоуне, уже успеют отдохнуть и вновь возьмутся за дело в Барселоне».