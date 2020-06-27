Ландо Норрис: Этот сезон не будет похож на другие

В этом году, хотя сезон начнётся со столь длительной задержкой, Ландо Норрис сможет получать больше удовольствия от гонок, чего он был в значительной степени лишён в 2019-м, поскольку тогда слишком сильно нервничал.

«Я люблю выступать в Формуле 1. Но в прошлом году я не мог нормально наслаждаться гонками, и всё из-за нервов. Но теперь это осталось позади, – заявил гонщик McLaren, во время вынужденных каникул активно занимавшийся киберспортом. – Я сильно скучаю по работе за рулём реальной машины, по пилотированию на пределе. Это был самый долгий перерыв, который у меня был с семи лет, когда я начал выступать в гонках, поэтому ощущения довольно странные.

Сезон не будет похож на другие, механикам и инженерам будет непросто и в плане физических нагрузок и психологически, ведь придётся работать по несколько уик-эндов подряд. Но при этом будет весело, ведь не успеет пройти один этап, как сразу начнётся следующий.

Мне нравится, что одна из задач гонщика – мотивировать всю команду, а не просто быть тем, кто появляется на трассе, садится за руль, а сразу после финиша уезжает домой. В 2018-м, когда я бывал на гонках и проводил пятничные тренировки, я всегда предпочитал летать вместе с механиками и инженерами. А после финиша оставался на трассе, помогал паковать оборудование, разбирать машины, и не для того, чтобы казаться хорошим, а потому что мне это нравится.

Я люблю дело, которым занимаюсь – если бы не это, я бы не стал выступать в гонках. Я хочу, чтобы они доставляли удовольствие, но при этом остаюсь самокритичным. Я могу быть довольным, но никогда не бываю удовлетворён, пока не почувствую, что справился с делом максимально качественно. Каждый раз, когда я за что-то берусь, я хочу выполнить задачу ещё лучше».