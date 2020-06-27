Реакция Формулы 1 на комментарии Берни Экклстоуна

Формула 1 выпустила официальное заявление, отреагировав на комментарии Берни Экклстоуна, бывшего главы менеджмента чемпионата мира, на темы расового равноправия.

«Во времена, когда необходимо объединиться, чтобы бороться с расизмом и неравенством, мы совершенно не согласны с комментариями Берни Экклстоуна, которым не место ни в Формуле 1, ни в обществе, – говорится в заявлении, опубликованном вечером в пятницу. – Мистер Экклстоун не играет никакой роли в Формуле 1 с тех пор, как он покинул нашу организацию в 2017 году, а действие его статуса почётного председателя истекло в январе 2020-го».

В четверг в рамках новой инициативы #WeRaceAsOne Формула 1 рассказала о создании специальной группы Task Force, которая будет выбирать и претворять в жизнь конкретные предложения, направленные на развитие расового многообразия, а исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри пожертвовал на реализацию этих задач $1 млн. собственных средств.