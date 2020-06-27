Суббота, 27 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортРеакция Формулы 1 на комментарии Берни Экклстоуна
Автоспорт

Реакция Формулы 1 на комментарии Берни Экклстоуна

AdminНет комментариев
Добавлено

Формула 1 выпустила официальное заявление, отреагировав на комментарии Берни Экклстоуна, бывшего главы менеджмента чемпионата мира, на темы расового равноправия.

«Во времена, когда необходимо объединиться, чтобы бороться с расизмом и неравенством, мы совершенно не согласны с комментариями Берни Экклстоуна, которым не место ни в Формуле 1, ни в обществе, – говорится в заявлении, опубликованном вечером в пятницу. – Мистер Экклстоун не играет никакой роли в Формуле 1 с тех пор, как он покинул нашу организацию в 2017 году, а действие его статуса почётного председателя истекло в январе 2020-го».

Читайте также:  В Renault поддержали экологическую инициативу Формулы 1

В четверг в рамках новой инициативы #WeRaceAsOne Формула 1 рассказала о создании специальной группы Task Force, которая будет выбирать и претворять в жизнь конкретные предложения, направленные на развитие расового многообразия, а исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри пожертвовал на реализацию этих задач $1 млн. собственных средств.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
IndyCar: Гонка в Висконсине пройдёт со зрителями

Роберт Шварцман: Кими и Себастьян мне очень помогли

Абитебул: Отношение к Риккардо в команде не изменилось

Экклстоун: Сносить статуи – совершенно глупая затея

В Williams показали новую раскраску машины

Закрыть