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Автоспорт

Даниэль Абт продолжит карьеру в Формуле Е

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В мае команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг. Тем не менее, Абт продолжит карьеру в чемпионате на электромобилях и примет участие в заключительных шести гонках сезона в Берлине.

Даниэль подписал контракт с командой NIO 333, в которой заменит Ма Цин Хуа – китайский гонщик не сможет прилететь в Европу из-за ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Абту предстоит выступать за команду, которая в этом сезоне не заработала ни одного очка и занимает последнее место в чемпионате.

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Даниэль Абт: «Я несу полную ответственность за то, что произошло в виртуальной гонке Race at Home Challenge. Это была ошибка. Я ни на кого не держу зла, и сейчас настало время вернуться к тому, что я люблю больше всего – к гонкам. Я хочу сделать максимум возможного для команды и помочь ей хорошо завершить сезон.

Я очень благодарен за эту возможность и доверие, которое оказали мне в NIO 333. Я приму участие в шести гонках сезона, домашних для меня гонках, и продолжу свой захватывающий рекорд – участие во всех этапах Формулы Е».

Источник:www.f1news.ru
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