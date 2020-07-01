Даниил Квят: Я верю, что мы в надежных руках

Перед Гран При Австрии гонщики AlphaTauri говорили о двух этапах на домашней для команды трассе…

Даниил Квят: «Когда гонку в Мельбурне отменили, мне хотелось как можно быстрее вернуться домой, а едва я вернулся, начался карантин, так что почти всё время я провёл дома в Монако.

Пытался найти какие-то занятия для себя, тренировался, чтобы не сидеть просто так. Не всё так плохо – я спал больше, чем обычно, но в целом этот период получился весьма монотонным. Это самый продолжительный отрезок в моей карьере, когда я так долго не садился за руль гоночной машины, если не учитывать год отдыха от Формулы 1.

Когда в начале мая открылись картодромы, я сразу туда поехал. Снова сел за руль, проехал большую дистанцию, мышцы вспомнили былые ощущения – это было здорово!

Во время самоизоляции я поддерживал связь с Маттиа, моим гоночным инженером. У меня дома есть небольшой симулятор, вместе с ним мы несколько раз отрабатывали квалификацию. Я связывался с ним через iPad, он говорил со мной как во время работы на реальной трассе. Это лучшее, что мы могли сделать.

Я знаю, что многие другие гонщики Формулы 1 активно участвовали в виртуальных гонках, но это не моё. Мне не кажется, что это похоже на пилотирование реальной машины.

Из-за ограничений я не смог приехать в Великобританию и использовать настоящий симулятор команды, будем следить, как изменится эта ситуация в ближайшие недели.

Если говорить о реальных гонках, которые начнутся на этой неделе, мы будем двигаться вперёд от одного этапа к другому. Я буду гоняться там, где мне скажут, исходя из того, что руководящие спортом люди считают, что это безопасно для нас и всех, кто нас окружает. Я верю, что мы в надежных руках, и что у нас будет адекватный календарь, который мы постепенно отработаем. Надеюсь, обойдётся без неприятных сюрпризов.

Недавно в съёмочный день мы долго работали с масками на лице. Привыкнуть оказалось довольно просто, как и к Halo, когда эта система появилась впервые. Гораздо сложнее будет привыкнуть к отсутствию болельщиков. Они – важный элемент нашего спорта. Нам будет их не хватать.

У нас есть информация, собранная на зимних тестах, есть план работы с машиной на австрийской трассе. Мне всегда нравилось там гоняться. Это трасса старой школы, с большим количеством скоростных поворотов. Мы проведём две гонки подряд в красивом сельском пейзаже и сможем подышать свежим воздухом во время тренировок между этапами».

Пьер Гасли: «После отмены гонки в Мельбурне я отправился в Дубай. Таким и был мой план – я рассчитывал побывать там перед вторым этапом в Бахрейне. Я думал, что останусь в Дубае на пару дней, чтобы последить за развитием ситуации, но потом Италия закрыла воздушную границу, а возвращаться во Францию мне не хотелось, чтобы не подвергать риску свою семью после нескольких перелётов.

Я решил остаться в Дубае со своим тренером – получился двухмесячный тренировочный лагерь. Ограничения в Дубае были почти такими же, как в Европе, выходя из квартиры нужно было надевать маску и перчатки.

В середине мая я вернулся во Францию. Выглядело всё очень странно. Почти пустой аэропорт Дубая, отсутствие прямых рейсов во Францию – мне пришлось добираться через Франкфурт. Самолёт опоздал, я не успел на поезд – и застрял в семи часах от дома.

В Дубае я тренировался 58 дней из 60, сейчас я в отличной форме. Я играл с друзьями онлайн, взял несколько уроков итальянского, работал над получением прав управления яхтой, занимался картингом, играл в гольф.

Вернувшись во Францию, я продолжил заниматься картингом, участвовал в виртуальных гонках Формулы 1 и в Ле-Мане. Это весело и позволяет занять время. Я постоянно поддерживал связь с командой, каждую неделю беседовал с Францем Тостом и со своим инженером. Потом мы провели съемочный день в Имоле, где сначала работали с машиной 2018 года, а потом с актуальной. Я рад вернуться в Имолу, где гонялся в 2012-м. Это было здорово!

Я скучаю по гонкам и адреналину, по скорости и борьбе. Я очень рад, что на этой неделе стартует новый сезон. Гонки почти каждую неделю – нас ждёт напряженный график. Жаль, что на первых гонках не будет болельщиков, но я понимаю, что важно как можно быстрее и безопаснее начать сезон. Надеюсь, в ближайшее время все ограничения снимут.

Я верю, что все требования безопасности будут соблюдаться. У нас множество ограничений по поводу передвижений и общения с другими людьми, множество правил, связанных со здоровьем. Мы примем все необходимые меры предосторожности. Когда мы окажемся в кокпите, всё будет как прежде, но вне машины теперь всё несколько сложнее».