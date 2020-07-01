Формула E перейдёт на шины Hankook в 2022 году

В FIA подтвердили, что поставщиком резины для Формулы E начиная с девятого сезона (2022-2023 гг.) станет корейская компания Hankook Tire & Technology; это произойдёт одновременно с переходом электрической серии на машины третьего поколения. До этого в чемпионате по гонкам на электромобилях будут использоваться шины Michelin.

Как явствует из опубликованного сегодня пресс-релиза, «Всемирный совет FIA по автоспорту недавно проголосовал за то, чтобы… на машинах Формулы E третьего поколения стояли всепогодные шины Hankook».

Корейские шинники обещают создать для Формулы E специальную резину, в которой будут воплощены самые современные технологии, она должна отличаться высокими характеристиками, прежде всего эффективностью и сопротивляемостью износу.