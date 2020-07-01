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Автоспорт

На машинах Ferrari появятся надписи в поддержку Дзанарди

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В Австрии на машинах Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля появятся надписи #ForzaAlex в поддержку Алекса Дзанарди, который уже вторую неделю находится в отделении интенсивной терапии госпиталя Св. Марии итальянского города Сиена.

19 июня бывший гонщик Формулы 1, многократный чемпион Паралимпийских игр попал в серьёзное ДТП и получил тяжёлые травмы, медики оценивают его состояние как стабильное, но, как явствует из очередного бюллетеня, опубликованного пресс-службой госпиталя, «неврологическая картина остается серьезной». В понедельник он перенёс вторую нейрохирургическую операцию и остаётся в состоянии медикаментозной комы на искусственной вентиляции лёгких.

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На машинах Ferrari надписи в поддержку Дзанарди будут размещены с обеих сторон кожуха двигателя сразу под видеокамерой, закреплённой на верхнем воздухозаборнике.

Источник:www.f1news.ru
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