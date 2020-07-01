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Автоспорт

Renault и HP France продлили контракт

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В августе прошлого года компания HP France, французское подразделение американского IT-гиганта, стала техническим партнёром команды Renault. Сегодня стороны объявили о продлении сотрудничества – команда продолжит использовать в работе ноутбуки, компьютеры и мониторы HP.

Антуан Маньян, руководитель отдела по работе со спонсорами: «Возрастающая конкуренция в Формуле 1 подчёркивает острую потребность команд в технологиях мирового класса. Мы должны гарантировать, что наше оборудование является передовым, а компания HP вместе с нами разделяет страсть к инновациям и внимание к деталям.

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Сотрудничество с HP позволит инженерам Renault Sport Racing использовать передовые решения как во время разработок, так и в дни гоночных уик-эндов».

Источник:www.f1news.ru
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