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Автоспорт

Шансы Рио принять Гран При Бразилии растут

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По информации бразильской прессы, велика вероятность, что промоутер Гран При Бразилии, который организует этап в Сан-Паулу, может потерять право принимать гонку Формулы 1, и тогда уже в следующем году она «переедет» в Рио-де-Жанейро. Хотя в настоящее время там нет подходящей трассы, и её ещё предстоит построить.

Как пишет газета O Estado de S.Paulo, переговоры Liberty Media с компанией JR Pereira идут и в ближайшие недели могут завершиться подписанием контракта. Речь идёт о долгосрочных договорённостях, рассчитанных на десять лет, при этом компания якобы готова выплачивать FOM уже $65 млн. в год за право принимать гонку. Одна загвоздка: пока её негде проводить, но разработан проект будущего автодрома, где длина круга будет примерно 5400 м.

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Бразильская сторона уверяет, что его можно построить за 14 месяцев. Цена вопроса – $115 млн. Кроме того, параллельно ведутся переговоры с MotoGP о том, чтобы принять этап самого популярного в мире мотогоночного чемпионата в 2022 году.

Будущий автодром должен разместиться в районе Деодоро к западу от Рио-де-Жанейро, хотя тут есть свои сложности, поскольку эта территория имеет особый природоохранный статус, и для того, чтобы сооружать там какие-либо объекты, необходимо получить отдельное разрешение. Авторы проекта планировали получить его ещё в марте, но из-за пандемии всё пришлось отложить до лучших времён.

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Однако организаторы гонки в Сан-Паулу по-прежнему настаивают, что переговоры о продлении контракта с Формулой 1 продолжаются. Если самый крупный город Бразилии всё-таки утратит право принимать этап Формулы 1, местная туристическая отрасль потеряет ежегодные доходы, которые оцениваются на уровне $50 млн. Если из-за последствий пандемии в этом сезоне бразильский этап чемпионата не состоится, прошлогодняя гонка может остаться последним визитом Формулы 1 в Сан-Паулу.

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Источник:www.f1news.ru
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