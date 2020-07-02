Феттель: Меня очень удивил звонок Бинотто

В четверг в Шпильберге Себастьян Феттель признался, что не получал от Ferrari предложения о продлении контракта…

Себастьян Феттель: «Мы должны быть реалистами, оценивая нашу форму после зимних тестов. Но мы не сбиты с толку. Мы проведём два Гран При подряд на одной трассе, соберём много информации. И первый Гран При серьёзно повлияет на ход второго.

На тестах в Барселоне стало понятно, что результат не соответствует ожиданиям. Мы хотели проверить всё в Мельбурне, теперь сможем проверить в Австрии. Команда стремится как можно быстрее подготовить новинки, чтобы уже в Венгрии поставить их на машину. И только после этого мы сможем судить о расстановке сил.

Вопрос ещё в том, сколько гонок мы проведём в этом сезоне? Всего восемь или больше? Никто не знает. Но мы делаем всё, чтобы сократить отставание.

Разрыв с Ferrari? Я был очень удивлён, когда мне позвонил руководитель команды Маттиа Бинотто, сообщив, что в Ferrari не собираются продлевать со мной контракт. Мы даже не обсуждали этот вопрос – я не получал предложений с их стороны.

Буду ли я исполнять командные приказы? Я всегда стараюсь интегрироваться в команду, так будет и дальше. Мы до сих пор не знаем, насколько сильны будем в этом сезоне. Если возникнет ситуация, когда нужно будет помочь другому гонщику, я сделаю это. С другой стороны, вы всегда сражаетесь за себя, и я не стану всякий раз вежливо пропускать машину Леклера.

Перерыв был слишком долгим. Первые несколько недель после возвращения из Мельбурна пролетели быстро, но затем всё замедлилось. Я был рад сесть за руль машины двухлетней давности на тестах в Муджелло и вернуть былые ощущения.

Теперь мы проведём много гонок подряд почти без перерыва. Это будет очень тяжело. Но обычно если вы рассматриваете каждую гонку отдельно и стараетесь добиться в ней максимально возможного, то и итоговый результат выглядит хорошо.

По поводу своего будущего я пока не могу ничего сказать. У меня очень конкурентный характер. Я многого добился в спорте, я мотивирован и готов достичь большего. Для этого нужны правильные условия и правильные люди вокруг меня. Если такая возможность и такие люди появятся, я ей воспользуюсь. Если нет, мне придётся искать её где-то ещё.

Я не тороплюсь с принятием решения. Нужно начать сезон, но следующие недели и месяцы должны принести большую ясность».