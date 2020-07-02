Четверг, 2 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортСотрудники команд смогут войти до комендантского часа
Автоспорт

Сотрудники команд смогут войти до комендантского часа

AdminНет комментариев
Добавлено

Прежде к моменту окончания комендантского часа у входа через пропускной пункт выстраивалась длинная очередь из сотрудников команд. Попасть на трассу до окончания комендантского часа, ограничивающего работу с машинами, они не имели права, но и задерживаться не хотели.

Чтобы избежать большой толпы в условиях закрытого этапа, директор гонок FIA Майкл Маси сегодня выпустил предписание – персонал команд может проходить на территорию паддока в течение получаса до окончания комендантского часа, соблюдая социальную дистанцию. Работать с машинами в этот момент не разрешается.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Феттель: Меня очень удивил звонок Бинотто

Джовинацци: Надеюсь, прошлогодние проблемы решены

Ф3: Роман Станек заменит Нико Кари в Charouz

Три зоны DRS в Шпильберге

В FIA убрали желтые поребрики в 9-10 поворотах

Закрыть