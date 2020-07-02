Сотрудники команд смогут войти до комендантского часа

Прежде к моменту окончания комендантского часа у входа через пропускной пункт выстраивалась длинная очередь из сотрудников команд. Попасть на трассу до окончания комендантского часа, ограничивающего работу с машинами, они не имели права, но и задерживаться не хотели.

Чтобы избежать большой толпы в условиях закрытого этапа, директор гонок FIA Майкл Маси сегодня выпустил предписание – персонал команд может проходить на территорию паддока в течение получаса до окончания комендантского часа, соблюдая социальную дистанцию. Работать с машинами в этот момент не разрешается.