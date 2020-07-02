В FIA убрали желтые поребрики в 9-10 поворотах

В условиях трех Гран При подряд без возвращения на базу, команды озабочены возможной нехваткой запчастей, если гонщики несколько раз попадут в аварии во время этого цикла.

В прошлом году уже на пятничных тренировках в Шпильберге после наезда на высокие жёлтые поребрики, впервые появившиеся на трассе, были повреждены передние антикрылья сразу на девяти машинах, а в гонке – ещё на двух.

В FIA услышали озабоченность команд – и перед началом уик-энда решили удалить жёлтые поребрики в 9 и 19 поворотах.

Несколько аварий в прошлом году произошло из-за сильных порывов ветра, но тут в FIA ничем не могут помочь.