В Mercedes планируют использовать DAS в Австрии

Система рулевого управления DAS, представленная Mercedes на предсезонных тестах в Барселоне, вызвала неоднозначную реакцию у соперников чемпионской команды. По информации немецкого Auto Motor und Sport, оригинальное техническое решение появится на машинах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в Шпильберге.

У FIA нет вопросов к новинке, но в Red Bull Racing считают, что DAS нарушает регламент. Три месяца назад в Мельбурне в Mercedes ещё в четверг перед началом уик-энда отказались от использования DAS – в Red Bull Racing пригрозили подать протест, а чемпионская команда не хотела подливать масло в огонь спорами о техническом регламенте в условиях непредсказуемой ситуации с коронавирусом. Сейчас же ситуация противоположная – уже в Red Bull Racing хотят, чтобы первый этап сезона на их домашней трассе прошёл как можно спокойнее.

Отвечая на вопрос о возможной подаче протеста против Mercedes за использование DAS в Австрии, Хельмут Марко был осторожен в словах: «Мы подумаем над этим позже. Сейчас главное начать Гран При спокойно и безопасно».

Судя по всему, в Red Bull Racing решили дать Mercedes возможность использовать систему DAS во время пятничных свободных заездов, чтобы посмотреть, действительно ли новинка даёт преимущество. Оценки, сколько позволяет отыграть DAS на круге, расходятся – звучат цифры от двух до пяти десятых. Если преимущество будет велико, то протест со стороны Red Bull Racing практически неизбежен.