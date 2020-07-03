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Автоспорт

Алекс Элбон: Мне не хватало скорости этих машин

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В четверг в Шпильберге Алекс Элбон говорил о своих ожиданиях от необычного сезона…

Алекс Элбон: «Недавно мы провели съемочный день и я понял, как сильно мне не хватало скорости этих машин. Я подумал про себя: «Боже, какая она быстрая!»

Большую часть перерыва я провёл с семьёй. Здорово, что удалось погоняться на своём симуляторе, но в какой-то момент захотелось поскорее сесть за руль реальной машины.

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Необычный сезон. От самой продолжительной паузы в карьере мы переходим к невероятно насыщенному отрезку из восьми гонок за десять недель. Многое зависит от физической формы гонщиков, от их готовности. В Шпильберге проблем быть не должно, но на Хунгароринге они возможны. К сожалению, атмосфера без болельщиков будет совсем другой, не такой, как прежде.

Непривычно не знать, что нас ждёт после первых восьми гонок. В работе ничего не изменится – мы как всегда будем стремиться выжать максимум из каждой сессии. В последние годы команда была сильна на Red Bull Ring, по зимним тестам мы знаем, что новая машина конкурентоспособна, поэтому с оптимизмом ждём начала уик-энда.

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Как и соперники, мы не представляем расстановку сил. Мы знаем, что проделали большую работу, но никто не знает, чего смогли добиться другие».

Источник:www.f1news.ru
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