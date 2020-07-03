Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЧейз Кэри о второй половине календаря…
Автоспорт

Чейз Кэри о второй половине календаря…

AdminНет комментариев
Добавлено

Управляющий директор Формулы 1 надеется анонсировать вторую половину календаря в ближайшее время…

Чейз Кэри: «Думаю, в ближайшие несколько недель мы утвердим даты хотя бы части гонок, в идеале – всю вторую половину календаря. По поводу некоторых этапов у нас уже нет сомнений, но я не хотел бы их называть – здесь важна картина в целом. Чтобы окончательно зафиксировать даты, нам нужно понять, состоятся ли другие этапы.

Читайте также:  Берни Экклстоун: Михаэль не знал границ

Мы по-прежнему рассчитываем провести в этом году 15-18 Гран При. Уже есть несколько этапов, с которыми обо всём договорились, но пока не подтвердили дату. И несколько этапов находятся под вопросом, в зависимости от ситуации в конкретной стране. Кроме того, мы хотели бы видеть болельщиков на трибунах, и такая возможность может появиться.

В США, Мексике и Бразилии случаев заражения сейчас больше, чем в других местах. Мы работаем с этими странами, пытаясь понять, сможем ли провести там этап, какими будут ограничения.

Читайте также:  Нико Хюлкенберг: Мне сильно помешал трафик

Одна из проблем планирования гонок в ноябре в том, что до них четыре месяца, и никто не знает, какой в тот момент окажется ситуация. Но в какой-то момент нам придётся принять решение. Думаю, это произойдёт достаточно скоро».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Алекс Элбон: Мне не хватало скорости этих машин

eSports: Виссер одержала две победы, Сидоркова – одну

Шарль Леклер: Ferrari ждёт сложный сезон

Сотрудники команд смогут войти до комендантского часа

Феттель: Меня очень удивил звонок Бинотто

Закрыть