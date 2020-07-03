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Джовинацци: Постараемся прибавить в квалификации

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Лучшим из гонщиков Alfa Romeo во второй тренировке Гран При Австрии стал Антонио Джовинацци, показавший 14-е время. Его напарник Кими Райкконен завершил сессию 19-м. В команде надеются прибавить в субботней квалификации.

Антонио Джовинацци (14-й): «Приятно вернуться на трассу после долгого перерыва. Я много работал на симуляторе, но ничто не сравнится с ощущением от реальной машины.

День получился позитивным, мы протестировали всё, что хотели. Скорости не хватает по сравнению с первой десяткой, но мы поработаем вечером, чтобы сократить отставание.

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В квалификации важно сложить вместе все составляющие. Мы максимально выложимся, постараемся показать хороший результат и заработать очки в гонке».

Кими Райкконен (19-й): «Вполне нормальная пятница. Мы тестировали различные решения, выясняя, что работает, а что – нет, искали оптимальные настройки на оставшиеся дни уик-энда.

В целом, не самый простой день. Я выезжал за пределы трассы, но это не стоило мне потери времени. Нам предстоит поработать над завтрашними настройками. Ещё рано говорить о том, на каких позициях мы находимся – нужно дождаться завершения квалификации, чтобы получить чёткую картину».

Источник:www.f1news.ru
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