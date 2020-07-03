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Автоспорт

Гран-при Австрии: результаты второй практики

Сергей СумскойНет комментариев
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В пятницу, 3 июля, состоялась вторая практика Гран-при Австрии на арене Ред Булл Ринг, Шпильберг.

Лучшее время за 41 круг показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его партне по команде Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.04,304 (41 круг)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,197 (37)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,641 (47)

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4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,657 (47)

5. Даниэль Риккардо («Рено») +0,668 (35)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,783 (37)

7. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +0,831 (48)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,911 (41)

9. Шарль Леклер («Феррари») +0,994 (46)

10. Карлос Сайнс («Макларен») +1,048 (37)

11. Эстебан Окон («Рено») +1,111 (42)

12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,139 (34)

13. Алекс Албон («Ред Булл») +1,149 (47)

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14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,304 (49)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,374 (44)

16. Ромен Грожан («Хаас») +1,604 (50)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,712 (51)

18. Джордж Расселл («Уильямс») +1,821 (40)

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,974 (44)

20. Николя Латифи («Уильямс») +2,820 (45)

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Тэги: Формула-1
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