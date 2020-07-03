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Автоспорт

Шарль Леклер: Ferrari ждёт сложный сезон

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Шарль Леклер считает, что Ferrari ждёт сложное начало сезона. Накануне Гран При Австрии монегаск заявил, что нынешняя SF1000 медленнее прошлогодней…

Шарль Леклер: «Я считаю, что нас ждёт очень сложный сезон, легко точно не будет. Предстоит выяснить, какие позиции мы занимаем – для этого нужно дождаться субботней квалификации, но мы уже сейчас на 99% уверены, что у нас возникнет больше проблем, чем в прошлом году. На тестах скорость не соответствовала ожиданиям, особенно в квалификационном режиме.

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Затем началась вся эта ситуация с коронавирусом и пришлось закрыть базу. Только после открытия мы провели повторный анализ всех данных, но на это было не так много времени. Мы решили сделать шаг назад и попытаться найти причину проблем. В данный момент мы занимаемся решением этого вопроса и попробуем другой подход на этапе в Будапеште».

Говоря о сотрудничестве с напарником Себастьяном Феттелем в нынешнем сезоне, Леклер отметил: «Не думаю, что произойдут какие-либо изменения из-за его предстоящего ухода. В прошлом году мы боролись друг с другом, но при этом действовали в интересах команды. Это очень важно, и в этом наше преимущество.

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Мне будет не хватать его скорости и опыта. Я многому у него научился и продолжу учиться в этом сезоне. Я рад, что у нас есть такой гонщик и такой человек. Случалось, что наша борьба на трассе завершалась не так, как хотелось бы, но мы всегда с уважением относились друг к другу».

Источник:www.f1news.ru
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