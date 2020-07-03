В Ferrari надеялись на большее…

Первый день нового сезона совпал с 33-м днём рождения Себастьяна Феттеля. Днём гонщики отработали традиционную программу, а вечером команда поздравила своего гонщика…

Себастьян Феттель (4-й): «Думаю, день прошёл неплохо, с машинами проблем не было, но главное – приятно вновь вернуться за руль. Хорошо, что команда быстро обрела скорость, по ходу рабочего процесса не было никаких сложностей.

Если говорить о расстановке сил, день можно назвать интересным. Мы не самые быстрые, но я уже говорил – нас не стоит причислять к фаворитам. Как и можно было ожидать, команда Mercedes очень сильна, а позади их машин происходит много всего, ведь результаты очень плотные.

Посмотрим, как всё сложится завтра, суббота – важный день, и мы постараемся возглавить эту группу команд, которые расположились позади лидеров».

Шарль Леклер (9-й): «Я очень рад вернуться за руль после долгого перерыва, но день получился сложным. Результаты очень плотные.

С одной стороны – тем интереснее, с другой – мы хотели бороться за более высокие позиции. Нельзя сказать, что у нас какая-то одна проблема – надо работать со всем.

До квалификации ещё есть время, постараемся добиться большего от машины».