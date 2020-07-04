Латифи: Теперь я – настоящий гонщик Формулы 1

В пятницу гонщики в Williams привычно заняли последние позиции, но довольны итогами дня…



Джордж Расселл (18-й): «Я рад вернуться за руль, но телу потребовалось время, чтобы привыкнуть к перегрузкам. День получился продуктивным и настраивает на оптимизм.

С небольшим количеством топлива скорости не хватает, но с полными баками машина более конкурентоспособна. В конце дня я нашел свой ритм и остался доволен машиной. Мы движемся в правильном направлении».

Николас Латифи (20-й): «Не могу сказать, что всё прошло хорошо, но машиной я доволен. В первой сессии мы провели несколько запланированных тестов. Во второй было сложнее – мы решили попробовать что-то новое и я допустил несколько ошибок, но для этого и нужны тренировки.

Сегодня я впервые пилотировал машину во второй сессии свободных заездов и теперь могу сказать, что официально являюсь гонщиком Формулы 1!»