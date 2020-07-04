Риккардо: Машина с первых кругов хорошо управлялась

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон показали пятое и одиннадцатое время во второй тренировке Гран При Австрии. Гонщики Renault разошлись в оценке машины – Даниэль Риккардо утверждает, что команде ещё предстоит поработать над гоночными настройками, тогда как Эстебана Окона они устраивают.

Даниэль Риккардо (5-й): «В первую очередь надо отметить, что приятно вернуться за руль. После произошедшего в Австралии мы все немного нервничали, удастся ли в Австрии выехать на трассу. Здорово, что всё получилось.

Машина с первых кругов хорошо управлялась, и мы увидели сегодня несколько позитивных признаков. Ещё предстоит поработать над темпом на длинной серии кругов, тогда как квалификационный темп очень неплох, так что я доволен.

Если посмотреть на времена на круге, то видно, что машина прогрессирует, что здорово. Я с нетерпением жду квалификации».

Эстебан Окон (11-й): «Здорово вернуться за руль, и я очень доволен продуктивной работой на трассе. Предстоит кое-что улучшить, но это нормально после столь долгой паузы.

Гоночный темп выглядит многообещающим и, учитывая результаты команды, мы в хорошей форме. Мы вполне быстры и на короткой серии кругов, так что скорость есть. Завтра мне предстоит собрать вместе круг, когда придёт время».

Алан Пермейн, спортивный директор: «Хороший день как для гонщиков, так и для команды. Мы приехали хорошо подготовленными после двух дней тестов на этой трассе несколько недель назад. С самого утра команда вошла в ритм, а гонщики довольны балансом и сцеплением с трассой.

Во второй сессии темп на длинной серии кругов выглядел неплохим. Учитывая собранную информацию о резине, мы можем разработать эффективную гоночную стратегию. Сейчас мы с нетерпением ждём квалификацию».