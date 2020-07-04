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Автоспорт

Вассёр: Борьба в середине пелотона по-прежнему острая

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Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассёр воздерживается от конкретных оценок расстановки сил, ограничившись констатацией того факта, что результаты в средней группе команд по-прежнему очень плотные.

Фредерик Вассёр: «Перерыв в чемпионате показался мне слишком долгим, но теперь пора перевернуть эту страницу и думать о гонках. По-моему, сейчас это важнее всего.

После первых тренировок всё ещё сложно составить полную картину, но я не сомневаюсь в том, что во второй половине пелотона развернётся очень острое соперничество. Поэтому мы должны всё собрать воедино, ведь понятно, что нам есть над чем работать.

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В субботу мы получим более чёткое представление о расстановке сил, но по сравнению с прошлым годом главное отличие в том, что команда Racing Point сделала огромный шаг вперёд. Если же говорить о нас, AlphaTauri и остальных, то по скорости мы по-прежнему очень близки друг к другу.

В этой ситуации важно сохранять максимальную собранность, не допускать просчётов даже в мелочах, и тогда мы постепенно добьёмся своего – я на это надеюсь».

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В ходе вчерашних тренировок Кими Райконену не всегда удавалось соблюдать пределы трассы, вследствие чего результаты нескольких кругов, которые проехал финский гонщик Alfa Romeo, были аннулированы. Отчасти это связано с тем, что в этом году в нескольких поворотах австрийской трассы были демонтированы высокие поребрики, ограничивавшие разрешённые пределы трассы, и в прошлом сезоне гонщики не могли их нарушать без риска повредить машину.

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«Если честно, лучше пусть нам не засчитают какие-то результаты на тренировках, чем будет разбита машина, – прокомментировал Вассёр. – Понятно, что в ходе квалификации надо будет обратить особое внимание на соблюдение пределов трассы, но всё-таки поребрики в прошлом году были слишком агрессивными. Тогда мы сломали много передних крыльев, как и все другие команды.

Если бы так было сейчас, когда в Шпильберге пройдут две гонки подряд, у нас были бы серьёзные проблемы».

Источник:www.f1news.ru
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