15 минут до старта: Комментарий Серхио Переса

Серхио Перес c оптимизмом ждёт старта Гран При Австрии и надеется заработать много очков.

Серхио Перес: «Я в отличном настроении и с нетерпением жду старта. Это фантастический уик-энд. До квалификации я оказывался в пятерке в каждой сессии. Моя стартовая позиция даёт шанс на успешную гонку. Главное – чтобы обе машины финишировали, и команда заработала как можно больше очков. В этом году может быть не так много гонок, поэтому мы должны зарабатывать очки в каждый уик-энд.

У меня никогда не было столь быстрой машины. Здорово, если получится отыграться в гонке».