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Автоспорт

15 минут до старта: Комментарий Серхио Переса

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Серхио Перес c оптимизмом ждёт старта Гран При Австрии и надеется заработать много очков.

Серхио Перес: «Я в отличном настроении и с нетерпением жду старта. Это фантастический уик-энд. До квалификации я оказывался в пятерке в каждой сессии. Моя стартовая позиция даёт шанс на успешную гонку. Главное – чтобы обе машины финишировали, и команда заработала как можно больше очков. В этом году может быть не так много гонок, поэтому мы должны зарабатывать очки в каждый уик-энд.

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У меня никогда не было столь быстрой машины. Здорово, если получится отыграться в гонке».

Источник:www.f1news.ru
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