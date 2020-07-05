Бинотто: Надо выяснить, с чем связано такое отставание

В Ferrari озадачены итогами квалификации в Австрии, где только Шарлю Леклеру удалось пройти в финальную сессию…

Шарль Леклер (7-й): «Седьмое место – наш максимум на сегодня. Мы рассчитывали на другой результат, но машине не хватало скорости. Нужно попробовать отыграться.

Сложный день, но теперь мы знаем, какие позиции занимаем. Нужно вместе конструктивно работать и добиться прогресса в следующих гонках, сохраняя позитивный настрой и мотивацию. Только так можно выбраться из этих проблем.

Баланс машины неплохой, но она недостаточно эффективна. В гонке может произойти что угодно, и если иметь правильную стратегию и хорошо работать с шинами, можно заработать несколько очков».

Себастьян Феттель (11-й): «Под конец сессии мне не хватало уверенности в машине, но гонка только завтра и именно эту часть уик-энда мы ждём больше всего. Посмотрим, какие выводы можно сделать из сегодняшнего дня, чтобы добиться большего в гонке. Машина недостаточно быстра, да и баланс далёк от идеала. Из-за слишком высокого лобового сопротивления мы теряли на прямых, но в некоторых поворотах вполне конкурентоспособны.

Конечно, мы хотели проехать быстрее, но 11-е место – хорошая стартовая позиция для гонки, позволяющая выбрать шины для первого отрезка и использовать альтернативную стратегию. Это может сыграть важную роль, ведь прогноз обещает более жаркую погоду. Наш гоночный темп должен быть выше».

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Квалификация, безусловно, неудачная. Мы знали, что в начале сезона придётся нелегко, а сегодняшний результат это подтвердил гораздо очевиднее, чем мы ожидали. Нужно внимательно проанализировать каждый аспект нашего выступления и сравнить его с соперниками, чтобы выяснить, с чем связано такое отставание.

Постараемся как можно лучше подготовиться к завтрашней гонке, где нам придётся нелегко из-за многочисленных неизвестных – их больше чем обычно, ведь это первая гонка столь странного сезона. Постараемся как можно лучше выполнить свою работу и показать, на что способны. Нет смысла делать прогнозы относительно наших результатов на финише, но постараемся заработать как можно больше очков.

Суббота в Шпильберге прошла успешно для слушателей нашей Гоночной академии, поднявшихся на подиум первой гонки сезона Формулы 2. Поздравляю Каллума Айлотта с первой победой в гоночной серии со столь высоким уровнем конкуренции, а также Маркуса Армстронга и Роберта Шварцмана, поднявшихся на второе и третье место в дебютной гонке. Джулиано Алези неплохо отыгрался и финишировал шестым, а Мик Шумахер тоже был конкурентоспособен и две трети гонки боролся за победу».