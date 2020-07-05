Боттас: Лучшего начала сезона и быть не могло!

Валттери Боттас выиграл Гран При Австрии, одержав восьмую победу в карьере и не дав ни единого повода сомневаться в его скорости.

Валттери Боттас: «В течение всей гонки я чувствовал изрядный прессинг, это понятно. Я хочу сказать, что один автомобиль безопасности – это ещё нормально, но когда он выехал на трассу в третий раз, я подумал: “Опять! Сколько можно?!”

У Льюиса Хэмилтона было так много возможностей выйти в лидеры, если бы я допустил хотя бы малейшую ошибку. Он сегодня был очень быстрым, но я сохранял собранность и контролировал ход гонки. Так что, конечно, лучшего начала сезона и быть не могло!

Прессинг был связан ещё и с тем, что надо было аккуратнее пилотировать, чтобы поберечь машину, у меня не было возможности атаковать поребрики, и в какой-то момент я начал немного волноваться, всё ли будет нормально, но нам удалось добраться до финиша. Кроме того, наша команда лидирует в Кубке конструкторов, так что начало положено хорошее!»